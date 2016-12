Saalbach-Hinterglemm: Netzumstellung Kabel TV

Am 17. Oktober 2016 vormittags erfolgt in Saalbach und Hinterglemm die Umstellung auf das digitale Kabel-TV-Signal der Salzburg AG. Mit der Signalumstellung erhalten Sie zahlreiche neue TV-Sender wie z.B.: OE24, Kabel1 Doku Austria, ATV2 HD, Channel One Russia, Mezzo HD, TLC und viele mehr. Die Sender CNBC Europe, RTR Planeta und Russia 24 sind aus technischen Gründen nicht mehr verfügbar.



Um das komplette Programmangebot von CableLink mit über 170 TV-Sendern empfangen zu können, ist es erforderlich, ab 17. Oktober nachmittags, nach erfolgter Signalumstellung, einen digitalen

Sendersuchlauf durchzuführen. Dieser ist gerätespezifisch. Entnehmen Sie die notwendigen Informationen daher bitte dem Bedienhandbuch Ihres TV-Gerätes oder Ihrer Digibox.