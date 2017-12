Salzburg AG: abwechslungsreiches Advent- und Winterprogramm

In der Weihnachtszeit 2016 und im Winter 2017 bietet die Salzburg AG mit ihren Angeboten wieder ein abwechslungsreiches Programm für Familien, Romantiker und Freunde der Christkindlmärkte.

Die WolfgangseeSchifffahrt bietet die Adventschifffahrt noch bis 18.12. zum Wolfgangseer Christkindl mit den wunderbaren Adventmärkten in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang, die Weihnachtsschifffahrt gibt es von 25.12.-1.1. Bei der SchafbergBahn gibt es den Advent-Dampfzug auf den winterlichen Schafberg bis zur Dorneralpe in 1.015 Metern Höhe an den Adventwochenenden (jeweils Donnerstag bis Sonntag).

In der Stadt Salzburg fahren alle Fahrgäste, die zwischen 14. und 24.12. 2016 mit einem Christbaum im Obus nach Hause fahren, unentgeltlich. Der Obusfahrer druckt dem Fahrgast das Sonderticket „Christkindl“ aus. Vom lebenden Christbaum, Zeichnung, Keks, Tattoo, Schlüsselanhänger, Ohrring etc. – alles ist erlaubt. Kreative und lustige Ideen sind gewünscht.

Mit der Pinzgauer Lokalbahn fährt man romantisch im Wintermärchen-Dampfzug (29.12.2016, 5./9./16./23.2.2017, 2.3.2017) von Zell am See nach Krimml und unternimmt eine Fackelwanderung zu den Krimmler Wasserfällen. Der Wintermärchen-Dieselnostalgiezug (12./19./26.1., 2.2., 9./16.3.2017) fährt von Zell am See nach Krimml, ebenfalls mit Fackelwanderung zu den Krimmler Wasserfällen. Der Christkindl-Dampfzug fährt am 24.12. von Zell am See nach Mittersill und zurück, begleitet von Engerln mit Geschenken für Kinder. Silvester-Dampfzug 31.12.: Dampfzugfahrt von Zell am See nach Krimml mit musikalischer Umrahmung und Sektstand.

Mit der Salzburger Lokalbahn fährt man im Halbstundentakt sicher und komfortabel zu den Weihnachtsmärkten im nördlichen Flachgau, an den Adventwochenenden in nostalgischen Sonderzügen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Abfahrt am Hauptbahnhof Salzburg Samstag und Sonntag um 13.15 Uhr. Die Hälfte des Erlöses der Nostalgiefahrten geht an die Aktion „Licht ins Dunkel“. Der Friedenslichtzug fährt am 24.12. ab 09.15 Uhr vom Lokalbahnhof Salzburg nach Lamprechtshausen und retour. Das Friedenslicht kann am Bahnhof Salzburg abgeholt werden, der Sonderzug bringt das Friedenslicht an alle Bahnhöfe der Salzburger Lokalbahn. Der Christkindlexpress fährt am 24.12. ab 13.15 und 16.15 Uhr vom Lokalbahnhof Salzburg nach Ostermiething und retour. Vom Christkind gibt es eine kleine Überraschung.

Detaillierte Infos zu den Angeboten unter: https://www.salzburg-ag.at/verkehr/